Вице-чемпион Олимпийских игр назвал главную проблему лыжных гонок в России

Панжинский назвал отсутствие баз в горах главной проблемой лыжных гонок в России

Вице-чемпион Олимпийских игр Никита Панжинский назвал главную проблему лыжных гонок в России. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, это отсутствие тренировочных баз в горах. «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Это повод задуматься и создать хорошую, удобную базу. К сожалению, таковой в России пока нет», — заявил Панжинский.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, чего не хватает ее виду спорта в стране. Она также назвала высокогорную тренировочную базу.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.