Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше беспилотников

Лавров указал на малую дальность полета БПЛА, обломки которых нашли в Польше

Дальность полета беспилотников, обломки которых нашли в Польше, меньше, чем от границы России до территории этой страны. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН, трансляцию которой ведет российский МИД в Telegram.

Он напомнил, что на момент инцидента Польше по линии Минобороны России было предложено провести встречу и разобраться с ситуацией, осмотрев обломки и оценив их радиус действия. «Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — обратил внимание Лавров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил об отсутствии доказательств того, что российский дрон пересек воздушное пространство Польши. По его словам, Варшава и Лондон «идут на любые ухищрения» и нарушения международных прав.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши дронами утром 10 сентября. По его словам, было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Позже Туск обвинил в инциденте Россию, не предоставив доказательств причастности Москвы.