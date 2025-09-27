Мир
Лавров рассказал о зависимости европейских лидеров от Трампа

Глава МИД Лавров: Европейцы «висят на руках» у Трампа по теме Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейские лидеры буквально «висят на руках» у президента США Дональда Трампа по тематике украинского урегулирования. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам дипломата, американский лидер искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса на основе устранения его первопричин.

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским заявил, что у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что таким образом Трамп пытается получить свою выгоду, а не меняет позицию по Киеву.

