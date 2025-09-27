Боец ММА Джефф Монсон: Политики должны извиниться перед спортсменами из России

Известный американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

Монсон раскритиковал лидеров стран за то, что они вмешиваются в спорт и решают судьбу спортсменов. «Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло», — заявил Монсон.

Боец подчеркнул, что не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях — странное решение. «Из-за политической ситуации они не приглашают российских хоккеистов. Это бессмысленно и только вредит спортсменам, болельщикам и самим странам», — добавил он.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — сказала она.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.