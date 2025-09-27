Отобравшийся на Олимпиаду-2026 фигурист рассказал об общении с иностранными спортсменами

Российский фигурист Гуменник: Мы дружелюбно общались с иностранными спортсменами

Отобравшийся на Олимпийские игры 2026 года российский фигурист Петр Гуменник рассказал о том, как строилось его общение с иностранными спортсменами во время соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

По словам фигуриста, взаимодействие проходило дружелюбно. «Как принято у спортсменов, желали удачи, все очень доброжелательно было», — отметил он.

20 сентября Гуменник выиграл короткую программу олимпийской квалификации. За прокат он получил от судей 93,80 балла, что стало его новым личным рекордом.

После этого в Международном олимпийском комитете сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии, которая определит, будут ли они допущены до Игр. Последним международным стартом для российских фигуристов до соревнований в Пекине были Олимпийские игры 2022 года. Весной 2022-го ISU отстранил россиян от турниров под своей эгидой.