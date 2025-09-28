Спорт
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:0
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Перерыв
live
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
0:0
1-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
0:0
1-й тайм
live
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
18:45, 28 сентября 2025Спорт

Фигуристка Петросян объяснила желание сняться с отбора на Олимпиаду

Фигуристка Петросян хотела сняться с отбора на Олимпиаду-2026 из-за травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Российская фигуристка Аделия Петросян объяснила, почему хотела сняться с отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что причиной стала ее травма. Она подчеркнула, что находилась в отчаянии из‑за психологического состояния и невозможности исполнять сложные прыжки.

Ранее тренер Петросян Этери Тутберидзе заявила о том, что спортсменка едва не отказалась от участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. По ее словам, в начале сезона Петросян пропустила несколько недель тренировочного процесса из-за травмы ноги и была готова отказаться от участия в отборе.

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.

