ЦСКА
Сегодня
14:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
Сегодня
16:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
Сегодня
19:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
10:37, 28 сентября 2025Спорт

Фитнес-тренер назвала топ-3 упражнений для рук

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала топ-3 упражнений для прокачки рук. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер выделила отведение гантелей в стороны, сгибание рук на бицепс с амортизатором и обратные отжимания от скамьи на трицепсы. «Для тренировки рук идеально использовать упражнения с собственным весом или различными отягощениями. Это удобно и не требует специальных тренажеров. Это могут быть гантели, гири, амортизаторы, резинки. В домашних условиях можно гантели заменить бутылками с водой», — добавила она.

Ранее Яблокова развенчала главный миф, связанный с вращением обруча вокруг талии. Специалист опровергла способность обруча сжигать жир в области живота и боков.

12 августа Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжки.

