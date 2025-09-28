Фитнес-тренер назвала топ-3 упражнений для рук

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала топ-3 упражнений для прокачки рук. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер выделила отведение гантелей в стороны, сгибание рук на бицепс с амортизатором и обратные отжимания от скамьи на трицепсы. «Для тренировки рук идеально использовать упражнения с собственным весом или различными отягощениями. Это удобно и не требует специальных тренажеров. Это могут быть гантели, гири, амортизаторы, резинки. В домашних условиях можно гантели заменить бутылками с водой», — добавила она.

Ранее Яблокова развенчала главный миф, связанный с вращением обруча вокруг талии. Специалист опровергла способность обруча сжигать жир в области живота и боков.

12 августа Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжки.