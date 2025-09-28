Спорт
20:45, 28 сентября 2025Спорт

Макгрегор рассказал о совете от Трампа

Боец Макгрегор заявил, что Трамп поддерживает его желание вернуться в MMA
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Seconds Out / YouTube

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в интервью YouTube-каналу SecondsOut рассказал о совете от президента США Дональда Трампа.

Спортсмен заявил, что Трамп поддерживает его желание вернуться в октагон и устроить из этого шоу. Макгрегор подчеркнул, что планирует провести следующий бой на турнире UFC в Белом доме, который должен состояться в июне 2026 года.

Турнир должен состояться в 2026 году. Отмечается, что Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США. Детали турнира пока не известны.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

