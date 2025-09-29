Спорт
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
14:26, 29 сентября 2025Спорт

Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

Фетисов фразой «скорее нет, чем да» оценил шансы Овечкина снова сыграть на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина еще раз сыграть за сборную России на Олимпийских играх. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Фетисова, через четыре года Овечкин будет достаточно возрастным хоккеистом. «Скорее всего нет, чем да. Хотя Саша уже много чудес натворил в хоккее», — заявил Фетисов.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборные России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.

Овечкин играл за сборную России на трех Олимпиадах. Команда с ним ни разу не попадала в число призеров Игр.

    Все новости