20:10, 29 сентября 2025Спорт

Названо условие отстранения Израиля от турниров

УЕФА может отстранить Израиль, но не от отбора к чемпионату мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал условие отстранения Израиля от международных турниров. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, запрет не должен затронуть отбор к чемпионату мира 2026 года. Ограничения могут касаться только соревнований, которые УЕФА проводит самостоятельно — в частности, еврокубков и Лиги наций. В случае введения санкций «Маккаби» будет исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы, а сборная Израиля — из Лиги наций.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.

