РИА Новости: Киев должен признать территориальные реалии для окончания конфликта

Украина должна признать территориальные реалии для завершения конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Также, как сообщает агентство, для окончания боевых действий Киеву необходимо отказаться от нацизма и вступления в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о желании страны завершить конфликт в 2025 году. При этом он отметил, что не видит возможности для проведения встречи для урегулирования в Москве, что ранее предлагал президент России Владимир Путин.

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Он также уточнил, что жизненные интересы и безопасность России должны быть гарантированы.

