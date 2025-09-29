Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

Орбан отверг обвинения Зеленского в нарушении границы Украины

Венгрия не нарушала украинскую границу. Таким образом премьер-министр республики Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы «Борцовский час».

«Украина воюет не с Венгрией, а с Россией, ей следует разобраться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на своей восточной границе. Здесь (на западной границе — прим. «Ленты.ру») находятся страны Североатлантического альянса, внутренние районы Украины в безопасности, отсюда никто не будет ее атаковать», — отметил глава венгерского правительства.

Также Орбан указал на то, что Украина не может вести себя как суверенное государство, так как ее суверенитету давно пришел конец. Он пояснил, что страну в настоящее время содержит Запад.

26 сентября Зеленский бездоказательно обвинил Будапешт в нарушении воздушного пространства Украины. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

В Минобороны Венгрии заявили, что слова украинского лидера не соответствуют действительности.