Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 29 сентября 2025Мир

Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

Орбан отверг обвинения Зеленского в нарушении границы Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не нарушала украинскую границу. Таким образом премьер-министр республики Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы «Борцовский час».

«Украина воюет не с Венгрией, а с Россией, ей следует разобраться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на своей восточной границе. Здесь (на западной границе — прим. «Ленты.ру») находятся страны Североатлантического альянса, внутренние районы Украины в безопасности, отсюда никто не будет ее атаковать», — отметил глава венгерского правительства.

Также Орбан указал на то, что Украина не может вести себя как суверенное государство, так как ее суверенитету давно пришел конец. Он пояснил, что страну в настоящее время содержит Запад.

26 сентября Зеленский бездоказательно обвинил Будапешт в нарушении воздушного пространства Украины. По его словам, венгерские БПЛА могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

В Минобороны Венгрии заявили, что слова украинского лидера не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости