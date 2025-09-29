Политолог рассказала о сходстве идеи многополярного мира с БРИКС и ШОС

Политолог Лихачева: Модель «БРИКС плюс» близка к идее многополярного мира

Модель «БРИКС плюс» наиболее близка к идее многополярного мира. Дело в том, что в обоих случаях речь идет о схожих процессах, рассказала в комментарии для URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева.

«То, в какой модели позиционирует себя "БРИКС плюс", сильно созвучно с логикой объективных процессов, которые описывают наш мир: демографические и экономические процессы, темпы экономического роста, численность молодежи и так далее», — отметила политолог.

Лихачева считает, что «похожая история» наблюдается и с ШОС. Подчеркивается позитивная повестка, а именно: «давайте содействовать развитию, давайте находить на это деньги, давайте не будем навязывать друг другу свое мнение», пояснила Лихачева.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что процесс смены мирового порядка продолжает набирать обороты. По его словам, на смену старому укладу приходит «более справедливый многополярный мир».

До этого российский лидер говорил о том, что БРИКС по экономическим показателям кратно превосходит другие объединения, включая в том числе G7.

Ранее представители стран ШОС указали, что выступают за «демократический, справедливый и многополярный» мировой порядок, который основан на международном праве.