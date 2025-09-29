В России высказались об угрозе военного конфликта с Европой

Депутат Чепа: Угрозы военного конфликта России и ЕС нет

Угрозы военного конфликта с Европейским союзом (ЕС) нет, но конфронтация существует, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Россия предлагает способы уменьшить конфронтацию, а Европа избегает этого.

«Угрозы, конечно, нет. Конфронтация существует. И очень странно, когда мы предлагаем рассмотреть возможности, как уменьшить эту конфронтацию, как избежать этих рисков, найти провокаторов, кто этим занимается, они избегают этого. И это очень странно. Когда люди говорят о мире и им предлагают сотрудничать в этом направлении, а они отказываются от этого, это более чем странно», — сказал Чепа.

Как сообщало издание Politico, чиновники ЕС не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с дронами, поскольку опасаются возможного военного конфликта. Издание отмечает, что в частном порядке европейские должностные лица выражают опасения из-за возможного повторения «момента Франца Фердинанда», при котором внезапная эскалация конфликта может вновь втянуть Европу в войну, как это произошло в 1914 году.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об объявлении Евросоюзом и НАТО войны России. «Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — говорил он.

