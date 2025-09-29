Заявления о неполном допуске МККК к бойцам ВСУ в российском плену не подтвердились

Член миссии экспертов Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), профессор Эрве Асенсио в ходе пресс-конференции в Вене 27 сентября заявил, что Россия якобы скрывает от Красного Креста замученных пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и умалчивает об их состоянии, предоставляя доступ только к здоровым людям.

«К сожалению, есть свидетельства того, что Международный комитет Красного Креста не имеет свободного доступа к местам содержания [пленных украинских военных]», — сообщил Асенсио.

Данная информация не соответствует действительности — российская сторона активно работает с Красным Крестом. Так, в июле текущего года омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с директором управления оперативной деятельности МККК Ясмином Пра-Дессимо. В ходе встречи ни о каких жалобах на ограничительные меры в адрес России не поступало. Кроме того, несколько дней назад встречу с главой МККК Мирьяной Сполярич-Эггер провел российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «По итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК», — отметили в МИД.

Представители Красного Креста неоднократно и беспрепятственно посещали украинских бойцов, находящихся в плену. Так, в сентябре прошлого года военнослужащим, взятым в плен в Курской области, была предоставлена возможность написать короткие послания семьям, чтобы установить связь с близкими.

При этом в августе текущего года руководитель миссии МККК на Украине Юрг Эглин выразил мнение, что Киев использовал деятельность МККК в политических целях. «Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание», — сказал он.

Стоит отметить, что источником фейка стала ОБСЕ — организация, которая должна была обеспечивать контроль за реализацией Минских соглашений на Украине, однако в действительности вела в республике работу в пользу Запада, о чем ранее заявлял глава МИД России. Лавров подчеркивал, что ОБСЕ скрывала реальное положение дел в интересах Киева и его кураторов, заинтересованных в разжигании конфликта с Россией. Данную информацию подтвердили ведущие европейские политики, в том числе бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она в 2022 году открыто заявила, что целью Минских соглашений было дать Украине время на подготовку к конфликту.

Также данный фейк на тему взаимодействия России с Красным Крестом — далеко не первый. Ранее уже была распространена недостоверная информация о том, что российские военные вели обстрел по машинам организации в зоне спецоперации.

Сведения о неполном допуске МККК к украинским военнопленным получили распространение исключительно в украинских источниках.

Член ОБСЕ заявил, что Россия скрывает от Красного Креста замученных пленных бойцов ВСУ. Однако данная информация не нашла реального подтверждения — Москва активно взаимодействует с МККК, и его представители беспрепятственно посещают украинских бойцов в российском плену.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».