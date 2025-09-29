Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:07, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

Заявления о неполном допуске МККК к бойцам ВСУ в российском плену не подтвердились

Заявления о неполном допуске МККК к украинским военнопленным не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Член миссии экспертов Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), профессор Эрве Асенсио в ходе пресс-конференции в Вене 27 сентября заявил, что Россия якобы скрывает от Красного Креста замученных пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и умалчивает об их состоянии, предоставляя доступ только к здоровым людям.

«К сожалению, есть свидетельства того, что Международный комитет Красного Креста не имеет свободного доступа к местам содержания [пленных украинских военных]», — сообщил Асенсио.

Данная информация не соответствует действительности — российская сторона активно работает с Красным Крестом. Так, в июле текущего года омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с директором управления оперативной деятельности МККК Ясмином Пра-Дессимо. В ходе встречи ни о каких жалобах на ограничительные меры в адрес России не поступало. Кроме того, несколько дней назад встречу с главой МККК Мирьяной Сполярич-Эггер провел российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «По итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК», — отметили в МИД.

Представители Красного Креста неоднократно и беспрепятственно посещали украинских бойцов, находящихся в плену. Так, в сентябре прошлого года военнослужащим, взятым в плен в Курской области, была предоставлена возможность написать короткие послания семьям, чтобы установить связь с близкими.

При этом в августе текущего года руководитель миссии МККК на Украине Юрг Эглин выразил мнение, что Киев использовал деятельность МККК в политических целях. «Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание», — сказал он.

Стоит отметить, что источником фейка стала ОБСЕ — организация, которая должна была обеспечивать контроль за реализацией Минских соглашений на Украине, однако в действительности вела в республике работу в пользу Запада, о чем ранее заявлял глава МИД России. Лавров подчеркивал, что ОБСЕ скрывала реальное положение дел в интересах Киева и его кураторов, заинтересованных в разжигании конфликта с Россией. Данную информацию подтвердили ведущие европейские политики, в том числе бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она в 2022 году открыто заявила, что целью Минских соглашений было дать Украине время на подготовку к конфликту.

Также данный фейк на тему взаимодействия России с Красным Крестом — далеко не первый. Ранее уже была распространена недостоверная информация о том, что российские военные вели обстрел по машинам организации в зоне спецоперации.

Сведения о неполном допуске МККК к украинским военнопленным получили распространение исключительно в украинских источниках.

Член ОБСЕ заявил, что Россия скрывает от Красного Креста замученных пленных бойцов ВСУ. Однако данная информация не нашла реального подтверждения — Москва активно взаимодействует с МККК, и его представители беспрепятственно посещают украинских бойцов в российском плену.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости