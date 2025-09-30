Мир
Лавров прокомментировал желание США передать ракеты Tomahawk Украине

Лавров: Слова о передаче США Tomahawk Киеву являются результатом давления Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине являются результатом давления на Вашингтон со стороны европейских союзников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей речи по итогам XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию вел МИД России, она доступна на Rutube.

«Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников», — отметил он.

По мнению Лаврова, решение о передаче крылатых ракет Киеву еще не принято. Министр подчеркнул, что США не всем в Европе поставляют Tomahawk. Он добавил, что удивится, если Соединенные Штаты сочтут Украину ответственной державой и передадут это оружие.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что сейчас в Вашингтоне обсуждается вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву. По его словам, окончательное решение о поставках ракет Украине остается за президентом страны Дональдом Трампом.

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk неизбежно приведет к началу прямого военного столкновения США и России в Европе.

