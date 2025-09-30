Спорт
10:10, 30 сентября 2025Спорт

Сербский футболист раскрыл причину перехода в ЦСКА

Сербский футболист Матия Попович: Я пришел в ЦСКА за трофеями
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Сербский футболист Матия Попович раскрыл причину перехода в московский ЦСКА. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Поповича, в клубе он намерен выигрывать титулы. «В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями», — отметил он.

19-й летний Попович подписал контракт с ЦСКА 11 сентября. До этого футболист выступал за молодежную команду итальянского «Наполи», в составе которой провел 26 матчей и отметился 11 голами.

Ранее бразильская волейболистка Киси Насименто назвала причину, по которой решила перейти в калининградский «Локомотив» и переехать в Россию. Спортсменка заявила, что ей понравилась перспектива играть за российскую команду.

