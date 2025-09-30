Экономика
09:20, 30 сентября 2025Экономика

От российских заправок стали требовать снижения цен

«Известия»: ФАС начала требовать от заправок в регионах снижать цены на топливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов указал, что управления ФАС и Минэнерго в последние недели регулярно требуют рассказать о запасах топлива или объяснить повышение цен на него.

В пресс-службе антимонопольного ведомства подтвердили, что отправляют запросы в рамках контроля соблюдения законодательства на топливном рынке. После анализа информации ФАС может выдать предупреждения владельцам сетей АЗС, как было в Тверской и Тюменской областях.

По словам Баженова, действия регуляторов понятны, однако из-за отсутствия запасов прочности у операторов топливного рынка некоторые из них не могут позволить себе торговать в убыток. В результате нехватка средств приводит либо к приостановке работы АЗС, либо к повышению цен на них. И если в конце лета с проблемами сталкивались небольшие сети, то теперь кризис коснулся даже крупных и системообразующих предприятий регионов с десятками заправок.

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев отметил, что к нынешней ситуации привел целый ряд факторов, поэтому правительство может перейти к системе ограничений экспорта в качестве постоянно действующей меры. Он предположил, что такую систему могут задействовать при росте цен на АЗС выше инфляции.

До этого стало известно, власти готовят продление полного запрета экспорта бензина до конца года, а также ограничение вывоза за рубеж дизельного топлива для непроизводителей. Предполагается, что соответствующее постановление опубликуют в ближайшие дни.

Однако генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешин предположил, что одним запретом проблемы не решить, в ситуации с бензином придется переходить к импорту. В частности, можно задействовать белорусские НПЗ, у которых после потери европейского рынка наблюдается профицит мощностей.

Ранее сообщалось, что власти Крыма и Севастополя ограничили продажу бензина в одни руки, а в отдельных районах Дальнего Востока жители жалуются на полное отсутствие топлива на заправках.

