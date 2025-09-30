Спорт
13:59, 30 сентября 2025Спорт

В Италии снесут домашний стадион футбольных клубов «Милан» и «Интер»

Миланский стадион «Сан-Сиро» будет снесен
Юлия Герасимова (редактор)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что решение принял городской совет Милана 24 голосами против 20. Стадион будет продан футбольным клубам «Милан» и «Интер» за 197 миллионов евро. После сноса «Сан-Сиро» на его месте клубы смогут построить новый стадион.

Начало строительства планируется в первой половине 2027 года, а открытие стадиона к 2031 году. Стадион планируют подготовить к чемпионату Европы по футболу 2032 года, который примет Италия.

«Сан-Сиро» — cтарейший стадион Италии, построенный в 1926 году. Он вмещает 80 тысяч зрителей и служит домашней ареной для футбольных клубов «Милан» и «Интер». В 2026 году на «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в Ярославле задумали снести домашний стадион футбольной команды «Шинник» ради строительства головного офиса ПСБ. Близкий к правительству российского региона собеседник газеты рассказал, что «Шинник» — основной вариант для размещения головного офиса банка. Однако власти рассматривают и другие площадки.

