Возможность резкого подорожания автомобилей из-за утильсбора оценили

Алиханов: Дилеры не будут резко поднимать цены на автомобили из-за утильсбора

Автодилеры в России не будут резко поднимать цены из-за увеличения утилизационного сбора. Так возможность подорожания машин оценил глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

Минпромторг предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. С 1 ноября базовая ставка сбора для таких машин будет формироваться на основании объема двигателя, а мощность — влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале — чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины.

По мнению министра, дилеры не будут резко увеличивать цены на автомобили даже с учетом нового механизма расчета утильсбора.

«Даже с учетом новой механики коррекция цен у официальных автодилеров будет далека от резких скачков в сторону удорожания. Уже не говоря о том, что приобретение машины у дилера — это экономия на стоимости владения автомобилем за счет официальной гарантии, обслуживания, отлаженных цепочек поставок запчастей», — пояснил он.

Автоэксперт, генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский допустил, что дальнейшее повышение утильсбора в РФ ограничит свободную конкуренцию между автомобилями и может негативно отразиться на авторынке. Он предположил, что после введения нового утильсбора цены на ряд моделей могут увеличиться на два миллиона рублей. Автоэксперт также счел маловероятным рост импорта перед анонсированными мерами. Депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил, что новый утилизационный сбор для ввозимых в Россию легковых авто может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета.