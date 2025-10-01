«Крылья Советов» победили «Сочи» в серии пенальти в Кубке России

«Крылья Советов» по пенальти победили «Сочи» в Кубке России

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Самаре и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось со счетом 3:3. У самарской команды на 40-й минуте отличился Роман Евгеньев, на 82-й минуте Никита Чернов. На 45-й минуте защитник «Сочи» Набиль Аберден отправил мяч в свои ворота. У гостей на 35-й минуте мяч в сетку ворот соперника отправил Михаил Игнатов, на 70-й с пенальти отметился Мартин Крамарич, а на 87-й минуте гол забил Антон Зиньковский.

«Крылья Советов» набрали восемь очков и заняли третью строчку в группе В. «Сочи» находится на четвертой строчке группы. 22 октября «Крылья Советов» в заключительном туре в гостях сыграют с московским «Динамо». 23 октября «Сочи» в гостях сыграет с «Краснодаром».

