Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
0:0
Перерыв
live
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
1:0
Перерыв
live
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
2:0
2-й тайм
live
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
0:4
2-й тайм
live
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
21:01, 1 октября 2025Спорт

«Крылья Советов» победили «Сочи» в серии пенальти в Кубке России

«Крылья Советов» по пенальти победили «Сочи» в Кубке России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Самаре и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось со счетом 3:3. У самарской команды на 40-й минуте отличился Роман Евгеньев, на 82-й минуте Никита Чернов. На 45-й минуте защитник «Сочи» Набиль Аберден отправил мяч в свои ворота. У гостей на 35-й минуте мяч в сетку ворот соперника отправил Михаил Игнатов, на 70-й с пенальти отметился Мартин Крамарич, а на 87-й минуте гол забил Антон Зиньковский.

«Крылья Советов» набрали восемь очков и заняли третью строчку в группе В. «Сочи» находится на четвертой строчке группы. 22 октября «Крылья Советов» в заключительном туре в гостях сыграют с московским «Динамо». 23 октября «Сочи» в гостях сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что 70-летний бывший глава «Зенита» Александр Медведев дебютировал за «Амкал» в матче третьего круга «Пути регионов» Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Медведев провел на поле 23 минуты и стал самым возрастным участником турнира.

