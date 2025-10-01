Экономика
12:34, 1 октября 2025

Курс доллара упал до уровня начала сентября

Курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 4 сентября
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже 81 рубля впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта опускалась на 2,3 процента до 80,99, после чего скорректировалась к моменту написания материала до 81,09, вернувшись таким образом к уровням начала прошлого месяца.

Тогда доллар и евро начали укрепляться к рублю в преддверии заседания совета директоров Центробанка, от которого рынок и аналитики ждали более значительного, чем получилось в итоге снижения ключевой ставки.

Официальный курс доллара на 1 октября установлен ЦБ на уровне 82,61 рубля. При этом на внебиржевом рынке он опускался ниже 82 рублей уже вчера.

