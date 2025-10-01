Слуцкая оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

Ирина Слуцкая заявила, что будет рада возвращению Валиевой в фигурное катание

Двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила возможность возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой в фигурное катание. Ее слова приводит «Чемпионат».

Экс-спортсменка отметила, что ее обрадовала новость о возвращении Валиевой в спорт. «Это классная новость, если действительно все получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая», — заявила Слуцкая. Она также выразила мнение, что в случае своего возвращения, Валиева будет способна выигрывать соревнования.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).