Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
1:1
2-й тайм
live
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
Сегодня
19:45 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
18:57, 1 октября 2025Спорт

Слуцкая оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

Ирина Слуцкая заявила, что будет рада возвращению Валиевой в фигурное катание
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила возможность возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой в фигурное катание. Ее слова приводит «Чемпионат».

Экс-спортсменка отметила, что ее обрадовала новость о возвращении Валиевой в спорт. «Это классная новость, если действительно все получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая», — заявила Слуцкая. Она также выразила мнение, что в случае своего возвращения, Валиева будет способна выигрывать соревнования.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

