Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барселона
1:2
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
2:2
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
2:2
Завершен
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
4:1
Завершен
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
0:0
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
3:0
Завершен
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
2:0
Завершен
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
1:1
Завершен
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
2:1
Завершен
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
2:0
Завершен
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
0:4
Завершен
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
23:05, 1 октября 2025Спорт

ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в Кубке России

ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в Кубке России
Юлия Герасимова (редактор)
Игроки ЦСКА во время серии пенальти

Игроки ЦСКА во время серии пенальти. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА выиграл у «Локомотива» в серии пенальти в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой ЦСКА в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось со счетом 0:0. У «Локомотива» два пенальти не реализовали Алексей Батраков и Артем Тимофеев.

ЦСКА набрал десять очков и возглавил группу D. «Локомотив» находится на второй строчке группы с девятью очками. 21 октября «Локомотив» в заключительном туре сыграет в гостях с «Балтикой»
23 октября ЦСКА проведет домашний матч против «Акрона».

Ранее сообщалось, что ЦСКА захотел купить капитана столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова. По информации источника, все стороны продолжают общение по возможному трансферу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    В Кремле ответили на слова главы Пентагона «хочешь мира — готовься к войне»

    Владимир Зеленский попал в базу «Миротворца» за поддержку России

    Стало известно о возможном наступлении ВСУ на двух направлениях

    Глава Еврокомиссии раскрыла подробности о 19-м пакете антироссийских санкций

    Ozon не отсрочил новые правила возврата товаров

    В России допустили потерю Максимом Галкиным своего имени

    Умерла британский приматолог Джейн Гудолл

    В Венгрии допустили начало третьей мировой войны

    Стало известно о возможном письме Зеленскому от Карла III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости