ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в Кубке России

ЦСКА по пенальти победил «Локомотив» в Кубке России

Московский ЦСКА выиграл у «Локомотива» в серии пенальти в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой ЦСКА в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное время завершилось со счетом 0:0. У «Локомотива» два пенальти не реализовали Алексей Батраков и Артем Тимофеев.

ЦСКА набрал десять очков и возглавил группу D. «Локомотив» находится на второй строчке группы с девятью очками. 21 октября «Локомотив» в заключительном туре сыграет в гостях с «Балтикой»

23 октября ЦСКА проведет домашний матч против «Акрона».

Ранее сообщалось, что ЦСКА захотел купить капитана столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова. По информации источника, все стороны продолжают общение по возможному трансферу.