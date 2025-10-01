В ФИФА высказались о возможном проведении матча между сборными России и США

В ФИФА не видят препятствий для проведения матча между сборными России и США

Матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что не видит для этого никаких препятствий. «В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи», — заявил Деста.

11 сентября неназванный представитель Федерации футбола США (US Soccer) высказался о возможном товарищеском матче со сборной России. Он заявил, что организация не ведет переговоров с Россией по поводу проведения каких-либо встреч.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.