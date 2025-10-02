Глава ФИФА высказался о конфликте Израиля и Палестины

Инфантино: ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о конфликте Израиля и Палестины. Его слова приводятся на сайте организации.

Глава ФИФА заявил, что организация стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей в разобщенном мире. Он подчеркнул, что футбол может передать послание мира и единства, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.