Динамо М
0:0
1-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
0:0
1-й тайм
live
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
1:0
1-й тайм
live
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
0:1
1-й тайм
live
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
0:0
1-й тайм
live
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
19:41, 2 октября 2025Спорт

Глава ФИФА высказался о конфликте Израиля и Палестины

Инфантино: ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о конфликте Израиля и Палестины. Его слова приводятся на сайте организации.

Глава ФИФА заявил, что организация стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей в разобщенном мире. Он подчеркнул, что футбол может передать послание мира и единства, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.

