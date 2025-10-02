Футболист Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков объявил составы московских «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч. Списки доступны в Telegram-канале спортсмена.

Команды возглавят бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, а также бывший игрок «железнодорожников» Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер и футболист «Спартака» Олег Романцев, а также бывший вратарь клуба Ринат Дасаев.

Ранее Глушаков объявил дату прощального матча. Встреча пройдет на подмосковной «Арене Химки» 11 октября. Он сыграет тайм за одну команду и тайм за другую.

Последним клубом Глушакова были «Химки», которые он покинул в феврале этого года. Футболист стал чемпионом России в составе «Спартака» в 2017 году. В том же сезоне он был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по версии РФС.