Губерниев оценил заявление шведской лыжницы о бойкоте Олимпиады из-за участия россиян

Губерниев: Слова Сван о нежелании соревноваться с россиянами не имеют значения

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил заявление шведской лыжницы Линн Сван о том, что она может бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если до участия в соревнованиях допустят российских спортсменов. Его слова приводит Sport24.

По мнению Губерниева, слова спортсменки полны лицемерия, поскольку ей в любом случае придется выступать вместе с российскими спортсменами. «То, что говорит Линн Сван — не имеет никакого значения. Когда нас допустят, хочешь — не соревнуйся, никто не заметит. Но ты же будешь соревноваться, чего тогда просто так языком молоть? Какая это будет проблема?» — заявил он.

Комментатор также выразил мнение, что у Сван не хватит смелости открыто высказать неприязнь к российским лыжникам. «Они все только за глаза большие смельчаки. Когда нужно будет в упор что-то сказать, она разве подойдет к Непряевой и скажет, что не будет с ней соревноваться? Меня не удивляют такие слова» — добавил Губерниев.

Ранее Сван заявила, что у нее нет желания выступать вместе с россиянами на Олимпиаде. «Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала спортсменка.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.