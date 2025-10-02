Экономика
14:43, 2 октября 2025Экономика

Власти решили смягчить требования для признания автомобилей российскими

Forbes: Минпромторг снизит требования по баллам к уровню локализации автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Минпромторг разработал проект поправок к постановлению правительства, смягчающий требования к автозаводам по локализации, чтобы те могли претендовать на компенсации за уплаченный утилизационный сбор. Об этом со ссылкой на документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Известия».

В рамках действующего законодательства производитель за время действия заключенных с государством специальных инвестконтрактов (СПИК) должен набрать не менее семи тысяч баллов. Если поправки примут, ему будет достаточно 5,5 тысячи баллов.

Балльную систему утвердили еще в 2015 году. Каждая технологическая операция оценивается в зависимости от сложности. Например, за сварку кузова можно получить 400 баллов, за окраску — 500. Использование российского электронного блока управления двигателем дает 100 баллов, российского блока цилиндров — 95 баллов.

Для участия в системе госзакупок машинам с двигателем внутреннего сгорания необходимо набрать 3,2 тысячи баллов, а электромобилям — 1,1 тысячи, а в случае программы льготного автокредитования — 1,6 тысячи баллов.

Автопроизводители отказываются раскрывать данные о баллах, которые набирают их модели, потому что они представляют собой коммерческую тайну. Однако, по данным журнала «За рулем», на конец мая этого года до 5,5 тысячи баллов не дотягивала даже Lada Granta.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отметил, что пересмотр параметров объясняется объективными причинами. Снижение внутреннего спроса и, соответственно, выпуска не позволяет локализовать многие процессы, сохранив их экономическую целесообразность. Глубокая локализация имеет смысл, когда речь идет о сотнях тысяч автомобилей в год, а не о десятках тысяч, как сейчас.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков констатировал, что достигнуть уровня семи тысяч баллов российские производители попросту не могут, и сохранять планку не имеет смысла.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предположил, что с помощь смягчения балльной системы власти надеются привлечь в страну иностранных автопроизводителей, в первую очередь китайских. Однако одной этой меры, полагает эксперт, будет недостаточно, чтобы заинтересовать партнеров.

Ранее директор центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП НАМИ Александр Горчаков рассказал, что в 2024 году средневзвешенный уровень локализации выпущенных в России легковых автомобилей составил 32,8 процента. При этом власти ожидали, что он достигнет отметки 55 процентов.

    Все новости