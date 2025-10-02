Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 2 октября 2025Силовые структуры

Перестрелка на улице дагестанского села попала на видео

Видеокамера сняла перестрелку в селе Унцукуль, полиция ищет троих мужчин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Камера видеонаблюдения сняла перестрелку на улице села Унцукуль в Дагестане. Запись публикует Baza.

На кадрах видно, что двое мужчин выскакивают из машины, достают пистолеты и бегут. Затем к месту конфликта прибегают еще мужчины, они стреляют.

Трое участников перестрелки госпитализированы с ранениями. Еще трое успели скрыться, в настоящее время правоохранительные органы их ищут.

По предварительным данным, несколько мужчин пришли к своему знакомому, они поссорились, завязалась драка, после чего участники конфликта достали травматические пистолеты и устроили перестрелку.

О стрельбе в селе Унцукуль стало известно 2 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Актрису заметили на премьере фильма в частях компьютера вместо платья

    Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости