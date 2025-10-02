Перестрелка на улице дагестанского села попала на видео

Видеокамера сняла перестрелку в селе Унцукуль, полиция ищет троих мужчин

Камера видеонаблюдения сняла перестрелку на улице села Унцукуль в Дагестане. Запись публикует Baza.

На кадрах видно, что двое мужчин выскакивают из машины, достают пистолеты и бегут. Затем к месту конфликта прибегают еще мужчины, они стреляют.

Трое участников перестрелки госпитализированы с ранениями. Еще трое успели скрыться, в настоящее время правоохранительные органы их ищут.

По предварительным данным, несколько мужчин пришли к своему знакомому, они поссорились, завязалась драка, после чего участники конфликта достали травматические пистолеты и устроили перестрелку.

О стрельбе в селе Унцукуль стало известно 2 октября.