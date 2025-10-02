Экономика
09:34, 2 октября 2025Экономика

Предсказано одно экономическое последствие шатдауна в США

Аналитик Черновол: Золото может подорожать до $4000 за унцию на фоне шатдауна
Дмитрий Воронин

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Одним из экономических последствий начавшегося в США шатдауна может стать рост мировых цен на золото до более чем четырех тысяч долларов за тройскую унцию, считает научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. О том, что в случае, если остановка работы американского правительства затянется, стоимость драгметалла продолжит бить рекорды, превысив круглую отметку, он рассказал РИА Новости.

Эксперт также напомнил, что за любым подорожанием актива «рано или поздно следует коррекция» и «это справедливо и для золота». Сигналом к такому предсказанному ценовому отскоку станет окончание кризиса в США, укрепление доллара как международной резервной валюты и разрешение других кризисов на международном уровне, считает Черновол.

Другие специалисты ранее отмечали, что по крайней мере до конца текущего года условия для удешевления золота на рынке не сложатся.

Правительство США не может работать с 1 октября из-за того, что конгресс не успел согласовать бюджет несмотря на начало нового финансового года. Президент Дональд Трамп пообещал на фоне этого использовать ситуацию для массовых сокращений и отказа от программ, которые не нравятся республиканцам. В то же время губернатор критикуемой им Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что теперь он является «лидером свободного мира», пообещав американцам бесплатный уход за детьми, бесплатные яйца, хорошо оплачиваемый труд и «никаких ужасных тарифов».

Золото обновляет ценовые максимумы в ежедневном режиме. 1 октября его стоимость превысила 3900 долларов за унцию.

