Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 2 октября 2025Мир

Путин похвалил Трампа

Путин: Трамп защищает национальные интересы своей страны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Global Look Press

Президент России Владимир Путин похвалил американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«[Трамп] защищает национальные интересы свои так, как он их определяет», — сказал Путин.

Президент РФ также высказался о личных отношениях с американским коллегой. По его словам, у них свои отношения, они знают, что друг другу дарить, и относятся к этому очень спокойно.

Ранее Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске. По его словам, единственной темой разговора было урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

    Жители российского города пожаловались на затопленное фекалиями убежище

    Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

    Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске

    Назван срок восстановления Овечкина

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Путин похвалил Трампа

    Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости