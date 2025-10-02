Путин похвалил Трампа

Путин: Трамп защищает национальные интересы своей страны

Президент России Владимир Путин похвалил американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«[Трамп] защищает национальные интересы свои так, как он их определяет», — сказал Путин.

Президент РФ также высказался о личных отношениях с американским коллегой. По его словам, у них свои отношения, они знают, что друг другу дарить, и относятся к этому очень спокойно.

Ранее Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске. По его словам, единственной темой разговора было урегулирование конфликта на Украине.