Роднина оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

Роднина: Главное, чтобы Валиева сама верила в свое возвращение

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт. Ее слова приводит Sport24.

Роднина дала Валиевой напутствие и отметила, что все зависит от нее самой. «Верю ли в возвращение Валиевой? Главное, чтобы Камила верила. Не знаю, в каком она сейчас состоянии. Но хорошо, что у нее есть планы по возвращению в большой спорт», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).