Россиянам спрогнозировали судьбу лошадей при излишней роботизации

Профессор Аджемоглу: Излишняя роботизация будет чревата потерей ряда профессий

Излишняя автоматизация производственных процессов будет чревата для России потерей ряда важных профессий, которые на протяжении столетий были закреплены за людьми. Такой прогноз дал профессор Массачусетского технологического института (MIT), лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарон Аджемоглу в ходе выступления на ключевой сессии Moscow Startup Summit — «Корпорации и стартапы: win-win». Его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В вопросе роботизации важно придерживаться осторожного и взвешенного подхода, подчеркнул он. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут в значительной степени способствовать развитию ряда профессий, включая такие специальности как электрики, врачи, медсестры, рабочие, инженеры и офисные работники. «Мы можем

использовать искусственный интеллект, чтобы расширить и улучшить их работу», — отметил Аджемоглу.

В то же время излишний акцент на роботизации будет чреват катастрофическими последствиями для человечества, предупредил профессор. Люди при таком раскладе рискуют повторить судьбу лошадей, пояснил Нобелевский лауреат. Этих животных на протяжении веков активно использовали при перевозке товаров и людей. Однако в дальнейшем лошади утратили важную роль на фоне стремительного технологического прогресса (появления в 20 веке автомобилей).

Подобная участь, предупредил профессор, в конечном счете может постичь и людей, которые могут лишиться ряда профессий. «Если мы будем акцентировать усилия по автоматизации, то да, конечно, мы можем прийти к тому же, к чему пришли лошади», — констатировал Аджемоглу.

Ранее с призывом массово заменять работников роботами выступил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Он увидел в этом способ решить проблему острого кадрового голода, который охватил большинство ключевых отраслей национальной экономики. Массовая роботизация, отмечал Орешкин, поможет руководителям российских компаний сократить время на поиски квалифицированных сотрудников, которых сейчас не хватает. Схожее мнение до этого высказывал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей. Причиной стало заметное сокращение поступлений в казну.