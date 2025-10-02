Совладельца ФК «Торпедо» отпустили из СИЗО

ТАСС: Мосгорсуд отпустил из-под стражи совладельца ФК «Торпедо» Соболева

Московский городской суд отпустил из СИЗО совладельца футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Леонида Соболева, обвиненного в подкупе арбитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Соболеву не стали продлять арест и избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Известно, что его защита предлагала суду залог в размере 50 миллионов рублей.

Директор клуба Валерий Скородумов, которого арестовали по этому же делу, пока остается в СИЗО. Ему, так же как и Соболеву, вменяют часть 2 статьи 184 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса») УК РФ.

По версии следствия, Скородумов и Соболев обещали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, что он обеспечит победу их клуба в трех матчах Футбольной национальной лиги. Уголовное дело основано на показаниях арбитра.

