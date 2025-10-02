В Кремле назвали ориентир в ситуации с бензином

Песков: Ориентиром в ситуации с бензином являются слова вице-премьера Новака

В ситуации с бензином нужно ориентироваться на то, что сказал вице-премьер Александр Новак, курирующий эту область. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал Новак как главный куратор этой области», — сказал официальный представитель Кремля.

Как рассказал 1 октября зампред кабмина, ситуация с бензином в российских регионах носит абсолютно контролируемый характер, а баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. По его словам, наблюдаются только «отдельные проблемы» в ряде регионов, решением которых в ручном режиме занимается Минэнерго.

Новак также напомнил, что правительство продлило до конца года срок действия общего запрета на экспорт бензина и распространило его на поставки дизельного топлива за рубеж непроизводителями.

По данным РИА Новости, 2 октября вице-премьер проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе и новых регионах. Накануне крымский губернатор Сергей Аксенов заявил, что нормы продажи бензина в одни руки урезаны с 30 до 20 литров. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере.