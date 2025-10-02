В МИД высказались о возможности освобождения защитника русских в Казахстане

Захарова: Россия и Казахстан обсуждают права человека в уважительной манере

Россия и Казахстан обсуждают вопросы прав человека в специальных дипломатических форматах и уважительной манере. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается правочеловеческой тематики, у нас с казахстанскими партнерами имеются соответствующие форматы дипломатического диалога, который ведется во взаимоуважительной манере, разумеется, без вмешательства во внутренние дела друг друга», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждение возможного освобождения или обмена правозащитника, выступающего за права русских в Казахстане, Ермека Тайчибекова.

При этом дипломат отметила, что стороны планируют обсудить договоренности политического характера, а также соглашения в области экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и в других направлениях.

В 2021 году в Казахстане суд приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного преследования мужчины послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей.

Впоследствии Мария Захарова заявила, что активист обращался к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство, однако получил отказ. Причиной тому стала неснятая судимость.