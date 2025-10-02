Смартфон Xiaomi с рекордным экраном появился в России

3 октября в России начнутся продажи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro

В России стартуют продажи новых смартфонов серии Xiaomi 15T. Об этом сообщается в пресс-релизе компании diHouse, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Телефоны 15T и 15T Pro анонсировали 24 сентября. В Xiaomi обратили внимание, что эти аппараты получили рекордный по размеру экран — AMOLED-дисплей с диагональю 6,83 дюйма. Передняя панель имеет частоту до 144 герц и максимальную яркость 3200 нит.

Xiaomi 15T базируется на процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra, тогда как 15T Pro имеет чип MediaTek Dimensity 9400+. Оба девайса получили камеру Leica, оснащенную основным объективом на 50 мегапикселей, телеобъективом разрешением 50 мегапикселей и сверхширокоугольным сенсором на 15 мегапикселей. Гаджеты вышли с аккумулятором емкостью 5500 миллиампер-часов: 15T поддерживает быструю зарядку 67 ватт, 15T Pro — 90 ватт.

Модели получили программное обеспечение Xiaomi HyperOS 3. В Xiaomi обратили внимание, что отличительной особенностью гаджетов является камера Leica с поддержкой платформы вычислительной фотографии Xiaomi AISP 2.0.

Стоимость базовой версии Xiaomi 15T, которая имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, составит 50 тысяч рублей. Продвинутая модификация с 512 гигабайтами памяти стоит 55 тысяч рублей. Стартовая версия Xiaomi 15T Pro, имеющая 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, оценена в 70 тысяч рублей. Максимальная модификация, получившая накопитель на 1 терабайт, стоит 83 тысячи рублей.

25 сентября корпорация Xiaomi анонсировала новую флагманскую серию смартфонов 17 Pro и 17 Pro Max. Отличительной особенностью девайсов стал второй экран, расположенный на задней панели.