Силовые структуры
17:32, 2 октября 2025Силовые структуры

За жизни шести сотрудников агропромышленного холдинга России назначили шесть лет колонии

Любовь Ширижик
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Белгородской области вынес приговор виновнику ДТП с шестью жертвами на трассе М-2 «Крым», произошедшего в марте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

33-летнего водителя микроавтобуса признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Также он лишен права управлять транспортом на 2 года и 10 месяцев.

Следствие и суд установили, что вечером 6 марта водитель автобуса перевозил сотрудников местного предприятия и на участке автодороги в районе села Великомихайловка столкнулся с другим транспортом, следовавшим в попутном направлении.

В агропромышленном холдинге «Мираторг» сообщили, что в аварии пострадали их работники. Шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью, четверо были госпитализированы с телесными повреждениями.

О столкновении микроавтобуса и автобуса на дороге, ведущей к Новому Осколу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в одном из транспортных средств находились 11 жителей региона. Гладков также опубликовал видео с места аварии.

    Все новости