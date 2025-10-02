Захарова ответила на угрозы Трампа «плохими вещами» Афганистану

Захарова: Вашингтон знает, что Афганистан не станет поступаться суверенитетом

Вашингтон знает, что Афганистан не станет поступаться суверенитетом. Так на угрозы американского президента Дональда Трампа «плохими вещами» в адрес Афганистана отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что в 2021 году США под руководством «то ли экс-президента страны Джо Байдена, то ли автоматического аппарата для подписи документов» фактически бежали из Афганистана, завершив провальную кампанию.

«Вашингтон прекрасно знает, что афганский народ, который отвоевал свободу в схватке с натовцами, не станет поступаться национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы», — заявила она.

Ранее Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать контроль над военной базой Баграм. До этого он рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над объектом.

Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат предупредил, что США следует избегать повторения прошлых неудачных подходов в отношении Афганистана.