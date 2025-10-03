Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
Сегодня
21:45 (Мск)
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
10:17, 3 октября 2025Спорт

13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

13-летнюю ски-альпинистку из России дисквалифицировали на полгода за допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Варенков / РИА Новости

13-летняя российская ски-альпинистка, имя которой не называется, была дисквалифицирована за допинг. Об этом стало известно ТАСС.

Спортсменка сдала положительный тест на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове, где она заняла призовое место. В ее организме обнаружили запрещенное вещество преднизолон.

За нарушение антидопинговых правил спортсменку дисквалифицировали на полгода. Она сможет вернуться к соревнованиям 28 февраля 2026-го.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили анонсировал ужесточение борьбы с применением допинга в стране. По его словам, личные тренеры борцов, пойманных на допинге, будут привлекаться к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Раскрыты траты москвичей на подарок ко Дню учителя

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Президентство Трампа назвали худшим кризисом в США со времен Гражданской войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости