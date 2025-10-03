13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

13-летнюю ски-альпинистку из России дисквалифицировали на полгода за допинг

13-летняя российская ски-альпинистка, имя которой не называется, была дисквалифицирована за допинг. Об этом стало известно ТАСС.

Спортсменка сдала положительный тест на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове, где она заняла призовое место. В ее организме обнаружили запрещенное вещество преднизолон.

За нарушение антидопинговых правил спортсменку дисквалифицировали на полгода. Она сможет вернуться к соревнованиям 28 февраля 2026-го.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили анонсировал ужесточение борьбы с применением допинга в стране. По его словам, личные тренеры борцов, пойманных на допинге, будут привлекаться к ответственности.