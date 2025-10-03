Глав генштабов ЕС соберут из-за задержания танкера якобы «теневого флота» России

Макрон: Главы генштабов ЕС встретятся после задержания шедшего из РФ танкера

Руководящие лица генеральных штабов России проведут встречу с представителями НАТО, чтобы разработать совместные действия после инцидента с задержанием танкера якобы «теневого флота» России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Tf1info.

По словам Макрона, у военно-морских сил страны возникли подозрения, в связи с которыми флот принял соответствующие меры. Французы столкнулись с «крайне агрессивным поведением» в отношении их фрегатов и вертолетов, заявил политик.

Тем временем он обвинил российскую сторону в неких гибридных атаках и добавил, что государства региона захотели «повысить порог реагирования».

Ранее судно Boracay остановили под флагом Бенина. Власти заподозрили танкер в принадлежности так называемому «теневому флоту» России. После этого двух членов экипажа задержали.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что произошедшее является пиратством. Париж подобными действиями лишь хочет отвлечь внимание жителей страны от реальных внутренних проблем, пояснил лидер России.