«Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста Валерьяна Панфилова

Самарские «Крылья Советов» сообщили о переходе в команду 75-летнего футболиста Валерьяна Панфилова. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе "Крыльев Советов". Легенда клуба провел тренировку вместе с основным составом нашей команды. Он также отправится в Казань на матч против "Рубина"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Панфилов внесен в заявку «Крыльев» на сезон. С ним подписан пожизненный контракт, полузащитник будет выступать под номером 75.

11 сентября бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в возрасте 70 лет дебютировал за «Амкал» в матче третьего круга Пути регионов Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Он стал самым возрастным участником в истории турнира.

Панфилов выступал за «Крылья Советов» с 1969 по 1979 год, а также с 1981-го по 1982-й. После второго прихода в команду хавбек завершил карьеру.