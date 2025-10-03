Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
Сегодня
21:45 (Мск)
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
13:13, 3 октября 2025Спорт

«Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста

«Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста Валерьяна Панфилова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самарские «Крылья Советов» сообщили о переходе в команду 75-летнего футболиста Валерьяна Панфилова. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе "Крыльев Советов". Легенда клуба провел тренировку вместе с основным составом нашей команды. Он также отправится в Казань на матч против "Рубина"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Панфилов внесен в заявку «Крыльев» на сезон. С ним подписан пожизненный контракт, полузащитник будет выступать под номером 75.

11 сентября бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в возрасте 70 лет дебютировал за «Амкал» в матче третьего круга Пути регионов Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Он стал самым возрастным участником в истории турнира.

Панфилов выступал за «Крылья Советов» с 1969 по 1979 год, а также с 1981-го по 1982-й. После второго прихода в команду хавбек завершил карьеру.

