Олимпийский чемпион из США рассказал о впечатлениях от посещения России

Олимпийский чемпион из США Снайдер: Россия — очень красивая страна

Олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер поделился своими впечатлениями от посещения России. Его слова приводит портал Odds.ru.

Снайдер отметил, что был в России несколько раз, и у него остались положительные впечатления от поездок. «Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске. Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные», — заявил он.

29-летний Снайдер — чемпион Олимпийских игр 2016 года и серебряный призер Игр-2020 в Токио. Также в активе борца четыре победы в чемпионатах мира.

Ранее Снайдер поддержал отстраненного от отбора на Игры российского борца двукратного победителя Игр россиянина Абдулрашида Садулаева. Он отметил, что сожалеет о подобном решении и выразил готовность помочь спортсмену.