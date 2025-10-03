Спорт
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
Сегодня
21:45 (Мск)
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
09:22, 3 октября 2025Спорт

Овечкин провел первый матч после травмы

Александр Овечкин провел первый матч после травмы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первый матч после полученной на тренировке травмы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий вышел на лед в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Встреча прошла в ночь на пятницу, 3 октября, и завершилась поражением столичного клуба со счетом 1:3.

Овечкин провел на льду чуть больше 21 минуты. Он не отметился результативными действиями, совершил один бросок по воротам и провел три силовых приема при показателе полезности «-2».

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, затем тренировался с ограничениями, а 29 сентября вернулся в общую группу.

