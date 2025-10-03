Александр Овечкин провел первый матч после травмы

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первый матч после полученной на тренировке травмы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий вышел на лед в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Встреча прошла в ночь на пятницу, 3 октября, и завершилась поражением столичного клуба со счетом 1:3.

Овечкин провел на льду чуть больше 21 минуты. Он не отметился результативными действиями, совершил один бросок по воротам и провел три силовых приема при показателе полезности «-2».

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, затем тренировался с ограничениями, а 29 сентября вернулся в общую группу.