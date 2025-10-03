Российская фигуристка показала вид сзади в обтягивающих лосинах

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новый видеоролик в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео спортсменка показала вид сзади в обтягивающих лосинах серого цвета. На Нугуманову подписано более 146 тысяч человек.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала фото в купальнике на фоне гор. Она отметила, что отлично провела время с семьей.