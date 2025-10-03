Экономика
13:52, 3 октября 2025Экономика

В России предложили сделать один вид товаров дороже

Минфин предложил ввести НДС для зарубежных товаров с маркетплейсов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Представители Министерства финансов (Минфина) предложили сделать зарубежные товары с маркетплейсов дороже за счет введения для этой категории продукции налога на добавленную стоимость (НДС). Об этой инициативе сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о товарах, ввезенных в Россию из-за границы и представленных на маркетплейсах. Минфин предложил ввести в 2027 году для этой категории продукции НДС в размере 5 процентов от таможенной стоимости. В дальнейшем, согласно инициативе, ставка налога для них будет расти. В 2028-м тариф составит 10 процентов, в 2029-м — 15 процентов, а с 2030-го — 20 процентов.

Нововведение, как ожидается, распространится на иностранные товары, стоимость которых не превышает норм, в пределах которых ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется без уплаты таможенной пошлины. Этот законопроект ведомство вынесло для общественного обсуждения, которое завершится 23 октября. В случае одобрения меры подобного рода товары в России станут заметно дороже.

Ранее Минфин предложил пересмотреть размер НДС и поднять планку с нынешних 20 до 22 процентов с 2026 года. Эта мера затронет все товары, за исключением социально значимых. Речь идет в том числе о продуктах питания, лекарствах и медицинской продукции, а также о детских товарах. Для этих видов продукции ведомство предложило сохранить действующую льготную ставку в размере 10 процентов. В Госдуме ожидают, что благодаря нововведению казна нарастит поступления от НДС до 17,52 триллиона рублей в следующем году.

