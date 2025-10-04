Глава международной спортивной федерации предложил вернуть россиянам флаг и гимн

Европейская федерация тяжелой атлетики предложила вернуть россиянам флаг и гимн

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам флаг и гимн. Его слова приводит ТАСС.

Хассани назвал важным принцип нейтралитета в спорте, отметив, что санкции против спортсменов, не влияющих на политические решения своих национальных олимпийских комитетов, нарушают фундаментальные ценности олимпийского движения. По его мнению, сохранение нейтрального статуса создает опасный прецедент.

Глава EWF также отметил необходимость последовательного применения правил в международном спорте, ссылаясь на недавние решения по Паралимпийским играм. Хассани призвал МОК пересмотреть действующие решения.

В декабре 2024 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) анонсировала скорое возвращение россиян на турниры. С 2 по 11 октября 2025 года россияне принимают участие в первом за четыре года чемпионате мира.