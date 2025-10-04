Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
Сегодня
13:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
Сегодня
15:15 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:45 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
10:47, 4 октября 2025Спорт

Глава международной спортивной федерации предложил вернуть россиянам флаг и гимн

Европейская федерация тяжелой атлетики предложила вернуть россиянам флаг и гимн
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yekatseryna Netuk / Shutterstock / Fotodom  

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам флаг и гимн. Его слова приводит ТАСС.

Хассани назвал важным принцип нейтралитета в спорте, отметив, что санкции против спортсменов, не влияющих на политические решения своих национальных олимпийских комитетов, нарушают фундаментальные ценности олимпийского движения. По его мнению, сохранение нейтрального статуса создает опасный прецедент.

Глава EWF также отметил необходимость последовательного применения правил в международном спорте, ссылаясь на недавние решения по Паралимпийским играм. Хассани призвал МОК пересмотреть действующие решения.

В декабре 2024 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) анонсировала скорое возвращение россиян на турниры. С 2 по 11 октября 2025 года россияне принимают участие в первом за четыре года чемпионате мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН потеряли важные документы о переговорах СССР и США

    Появились кадры с нарушившими работу аэропорта в Мюнхене дронами

    Доктор Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни

    В России назвали самое напряженное направление в зоне СВО

    На Украине заявили о российских «агентах и кротах» в ЕС

    Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены Петросяна

    Появились подробности поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о личном одобрении Нетаньяху атаки судов с гумпомощью для Газы

    В России прокомментировали сообщения о планах изымать пустующие квартиры

    Мужчин старше 30 лет предупредили о связанном с простатитом риске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости