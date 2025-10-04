ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

ХАМАС заявило о готовности освободить всех заложников согласно плану Трампа

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободит пленных согласно плану президента США Дональда Трампа.

По данным Al Jazeera, в ХАМАС также согласились передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Движение объявляет о своем согласии освободить всех заложников, как живых, так и мертвых, в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена ХАМАС

В ХАМАС также заявили, что готовы немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить этот вопрос.

Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Газе

Американский лидер потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по сектору Газа в рамках реализации американского мирного плана.

Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно Дональд Трамп Президент США

Политик опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social текст заявления палестинского движения ХАМАС на план США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава Белого дома разместил фотографию заявления на английском языке, не сопроводив ее никакими комментариями.

По словам Трампа, на основании заявления, только что сделанного ХАМАС, он считает, что палестинское движение готово к долговременному миру.

Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе

Президент США ранее опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и движением ХАМАС в Газе. В документ вошли 20 пунктов.

Среди прочего, глава Белого дома не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого он предлагает заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.

Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались Дональд Трамп Президент США

Позднее американский лидер в ходе пресс-конференции поблагодарил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он согласился с этим планом.

Ряд стран признали государственность Палестины

В сентябре правительство Великобритании официально признало Палестину как отдельное государство. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объяснил, что ХАМАС не играет никакой роли в управлении Палестиной и против него будут продолжать вводить санкции.

Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян, а также на решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает государственность Палестины Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Также государственность Палестины официально признала Канада. Премьер-министр Марк Карни объяснил, что правительство пошло на такой шаг, поскольку палестинская администрация взяла на себя обязательства перед международным сообществом: провести всеобщие выборы в 2026 году и демилитаризировать свое государство.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна начала признавать палестинское государство. Аналогичное решение приняли Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого анонсировали планы признать палестинскую государственность.