Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
2:0
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
2:1
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
3:5
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
3:1
Завершен
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
00:23, 5 октября 2025Спорт

Карпин оценил поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Карпин назвал «удовлетворительной игрой» проигрыш «Динамо» «Локомотиву»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил поражение своих подопечных в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Его слова приводит РИА Новости.

«Выводы надо делать, проблема точно не в паре защитников. Игра в принципе удовлетворила. Футболисты, которые могут выйти и усилить команду, еще пока не совсем готовы», — заявил Карпин. Он добавил, что если бы команда продолжила играть так же, как и в первом тайме, то результат игры мог бы быть другим.

Встреча завершилась со счетом 5:3. После матча «Локомотив» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает восьмое место, имея в активе 15 очков.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о совмещении Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной страны. По словам функционера, Карпин находится в прекрасной форме и справляется со своими обязанностями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о наступлении России в Волчанске

    Определена победительница «Мисс Россия — 2025»

    Слуцкий заявил о попытке Запада реализовать украинский сценарий в Грузии

    Карпин оценил поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

    Президент Грузии высказался о выборе народа

    Самая мощная преступная группировка 90-х потрясла Россию жестокими разборками. Как одна ошибка уничтожила Ореховскую ОПГ?

    Трамп назвал условие прекращения огня в Газе

    Футболист «Ахмата» пожаловался на расистское оскорбление капитана «Краснодара»

    Детям мигрантов разрешат пересдавать тесты по русскому языку

    Военкор оценил обстановку на упомянутых Путиным на «Валдае» направлениях в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости