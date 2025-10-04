Карпин оценил поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Карпин назвал «удовлетворительной игрой» проигрыш «Динамо» «Локомотиву»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил поражение своих подопечных в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Его слова приводит РИА Новости.

«Выводы надо делать, проблема точно не в паре защитников. Игра в принципе удовлетворила. Футболисты, которые могут выйти и усилить команду, еще пока не совсем готовы», — заявил Карпин. Он добавил, что если бы команда продолжила играть так же, как и в первом тайме, то результат игры мог бы быть другим.

Встреча завершилась со счетом 5:3. После матча «Локомотив» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает восьмое место, имея в активе 15 очков.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о совмещении Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и сборной страны. По словам функционера, Карпин находится в прекрасной форме и справляется со своими обязанностями.